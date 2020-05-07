Пермь, , 10:06 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 7 мая, коронавирус выявлен у шести медработников, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день в регионе числится 82 медицинских работника с COVID-19.

В Прикамье на утро 7 мая зафиксировано 673 случая заражения коронавирусом. В стационарах находятся 220 пациентов. На дому изолированы 162 пациента. У них заболевание протекает бессимптомно. Выздоровели 273 пациента, скончались 18.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье отмечен рост числа медиков, заражённых коронавирусом