Махачкала, , 10:12 — REGNUM Республика Дагестан присоединится к всероссийской акции «Флаги России. 9 мая», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во всех городах и районах региона будет вывешено 75 тыс. триколоров, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе министерства по делам молодежи республики.

«Сейчас мы проводим работу по передаче российских триколоров в муниципальные образования республики для того, чтобы 9 мая дагестанцы смогли украсить свои дома, здания, скверы и улицы и присоединиться к всероссийскому мероприятию», — рассказал консультант отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания минмолодежи республики Рамазан Магомедов.

Организаторами акции в Дагестане выступают региональная дирекция Года памяти и славы, минмолодежи и «Молодежка ОНФ». К участию в мероприятии приглашаются все желающие.

Напомним, патриотическая акция «Флаги России. 9 мая» в России в этом году проводится впервые. В её рамках на зданиях, расположенных на центральных улицах, площадях населенных пунктов, районах памятных места, а также на улицах, названных в честь героев и событий Великой Отечественной войны, будут вывешены флаги РФ — всего 3,5 млн триколоров.