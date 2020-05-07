Волгоград, , 10:01 — REGNUM Танк Т-34 проедет по главным улицам Волгограда в День Победы, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Сопровождать его будут военнослужащие в форме времён Великой Отечественной войны.

9 мая по улицам Волгограда проедет танк, который был найден на месте ожесточённых боев за Сталинград. Машину восстановили силами военнослужащих ремонтного подразделения ЮВО. Т-34 проедет по улицам под песни военных лет: «Едут по Берлину наши казаки», «Улица Садовая, скамеечка кленовая», «Майский вальс», «День Победы», «В лесу прифронтовом», «В землянке» и др. Сопровождать танк будут военнослужащие Южного военного округа в форме времён Великой Отечественной войны с винтовками Мосина и ППШ.

Также в День Победы в 10:00 в небе над Волгоградом пролетят боевые вертолёты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолёты Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34. Экипажи выполнят демонстрационный пролёт парами на высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 км/ч.