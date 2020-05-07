Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM В Свердловской области могут ужесточить режим «самоизоляции». Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Как заявил градоначальник в эфире «Студии-41», если ситуация с коронавирусом ухудшится, то в регионе введут новые ограничения.

«Возможно, придётся говорить о режиме не только масок, но и перчаток», — сказал Высокинский.

По ощущениям мэра, после окончания майских праздников режим «самоизоляции» не будут ослаблять.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировано 1353 случая выявленной коронавирусной инфекции. Подтверждено три случая смерти от заразы.

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