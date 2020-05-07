Рига, , 09:53 — REGNUM Министерство здравоохранения Латвии и Государственный центр образования (VISC) проинформировали директоров школ о том, что при проведении централизованных экзаменов в 12-х классах школьникам нужно соблюдать меры безопасности. Об этом пишет 7 мая портал LSM.

о данным журналистов, администрации школ должны обеспечить расстояние в два метра между сдающими экзамен учениками. Кроме того, учащиеся должны соблюдать дистанцию при входе и выходе из школы.

Отмечается, что контроль за соблюдением дистанции ляжет как на администрации школ, так и на муниципальную полицию. Государство выделит каждому школьнику защитную маску. Экзамены должны проходить в продезинфицированных помещениях в течение трёх часов.

В этом году в Латвии экзамены в 12-х классах сдают 28 000 человек.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.