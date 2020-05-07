Ставрополь, , 09:58 — REGNUM Десять ветеранов Великой Отечественной войны в Ставропольском крае получат жилье в год празднования 75-летия Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 мая в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

Четыре участника Великой Отечественной войны получат субсидию на улучшение жилищных условий в мае текущего года. Отмечается, что ветераны самостоятельно подобрали понравившееся им жилье. В настоящее время документы на покупку недвижимости проходят завершающую стадию оформления — государственную регистрацию права собственности.

Еще шесть ветеранов войны на Ставрополье, которым в этом году будет предоставлена государственная субсидия, в настоящее время занимаются подбором жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ставрополья в текущем году намерены обеспечить жильем 28 ветеранов боевых действий. Для этого краю из федерального бюджета выделено около 16 млн рублей. Размер государственной помощи на улучшение жилищных условий составит около 550 тыс. рублей.