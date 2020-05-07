Якутск, , 09:59 — REGNUM Эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов в числе негативных последствий от пандемии коронавируса, назвал и плюсы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Коронавирус дал уникальный шанс для перестройки и переоснащения здравоохранения в России, в том числе и в Якутии. Медики получили практику, опыт, к сожалению, трагический, который позволит в будущем легче и лучше решать жизненно-важные профессиональные вопросы, спасать жизни и здоровье пациентов.

Благодаря коронавирусу произошёл ускоренный переход к цифровой экономике, не то ещё лет десять никаких сдвигов не было бы. По большей части система образования нормально перешла к дистанционному обучению», — сказал Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в интернете появился фейковый сайт о коронавирусе в России. Его доменное название на одну букву меньше, чем у официального сайта — стопкоронавирус.рф. И в отличие от официального ресурса, на поддельном отображаются совершенно дикие, постоянно меняющиеся данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией, о выздоровевших и умерших от COVID-19.