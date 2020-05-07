Москва, , 09:51 — REGNUM После отмены карантина по коронавирусу работникам в офисах потребуется адаптация. В этом уверены 55% российских работодателей, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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При этом каждый третий работодатель (34%)считает, что сотрудника адаптации после «удалёнки» не потребуется. Затруднились ответить 11%.

О необходимости адаптации сотрудников после режима самоизоляции работодатели говорят чаще, чем о возвращающихся из отпусков — 55% против 50%.

Опрос проведен 28 апреля — 6 мая 2020 года в 134 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 500 менеджеров по персоналу.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.

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