Москва, , 09:47 — REGNUM Наибольшую долю жителей России, которые не боятся ни коронавируса, ни обвала рубля, составляет старшее поколение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие»

Так, не боятся ни вируса, ни обвала рубля и ухудшения экономики 26% опрошенных в возрасте 50−59 лет и 23,3% в возрасте 60 лет и старше.

Экономические последствия пандемии чаще волнуют граждан в возрасте от 18 до 29 лет (20,5%) и от 30 до 49 лет (17%).

Читайте также: Опрос показал, сколько жителей РФ при симптомах COVID-19 обратятся к врачу

В целом пандемией коронавируса обеспокоены в той или иной степени 85,5% граждан России, 14,5% — не испытывают никаких страхов по этому поводу, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство граждан России (81%), несмотря на режим самоизоляции по коронавирусу, чувствуют себя счастливыми, как и полгода назад. 34% из них особенно счастливы.

Как следует из данных ресурса стопкоронавирус. рф, смертность от болезней, вызванных новой коронавирусной инфекции, на территории России составляет 0,93%

По данным ресурса, общее число заразившихся на утро 6 мая составляет 165 927 человек при 1 537 летальных исходов и 21 370 вылечившихся.

Читайте также: Вирусолог объяснил замедление распространения COVID-19 летом