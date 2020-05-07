Тбилиси, , 09:49 — REGNUM Эпидемия коронавируса в Грузии может закончиться без пика заболеваемости COVID-19. Об этом 6 мая рассказала агентству Report эпидемиолог и инфекционист Майя Буцашвили.

«Сегодня все ожидают пика. В то же время, это не является неизбежной необходимостью и неотъемлемой частью течения эпидемии», — сказала она.

Буцашвили отметила, что прогнозы делаются на примере других стран, но вполне возможно, что в Грузии эпидемиологическая обстановка будет отличаться. По ее мнению, если в течение недели число новых заражений коронавирусом останется на прежнем уровне, то можно будет говорить, что он не получил широкого распространения в стране.

Напомним, за последние сутки в Грузии было выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом. Всего их было зарегистрировано 615.

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