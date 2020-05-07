Париж, , 09:36 — REGNUM Либеральный аналитический центр l'Institut Montaigne предложил жителям Франции больше работать, чтобы справиться с экономическим кризисом, связанным с эпидемией коронавируса, Le Huffington Post.

Институт призывает к увеличению продолжительности рабочих дней, чтобы противостоять экономическим последствиям эпидемии.

L’Institut Montaigne также хочет увеличить рабочее время, но без дополнительной оплаты сотрудникам, предлагая компаниям выплатить сверхурочные в следующем году или даже позже.

Среди других мер, аналитический центр предлагает отменить некоторые государственные праздники путем сохранения школ открытыми и отменить в 2020 году неделю школьных каникул.

Кроме того, L’Institut Montaigne выступает за увеличение рабочего времени для государственных служащих в тех сферах деятельности, которые необходимы для поддержки экономики.

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