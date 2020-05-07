Майкоп, , 09:51 — REGNUM Станция переливания крови в Адыгее просит жителей республики, переболевших COVID-19 в легкой и средней степени тяжести, стать донорами плазмы крови. Соответствующий призыв опубликован на странице регионального минздрава в Instagram.

Напомним, ранее министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков сообщал, что для лечения тяжелых больных с COVID-19 в республике началась заготовка плазмы крови пациентов, выздоровевших после того, как у них был выявлен коронавирус. По словам главы ведомства, такой метод лечения считается перспективным и уже активно используется в Москве.

«Адыгейская республиканская станция переливания крови просит откликнуться людей, переболевших коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени тяжести, для заготовки антиковидной плазмы. Обязательно наличие медицинского заключения о перенесенной инфекции COVID-19», — сказано в сообщении.

По данным федерального оперативного штаба, в Адыгее по состоянию на 10:35 7 мая коронавирус подтвержден у 202 человек. В республике также зафиксировано семь случаев смерти пациентов с COVID-19.