Москва, , 09:44 — REGNUM В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ продолжается сбор средств для помощи врачам, пожилым, маломобильным и малоимущим гражданам в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе акции.

Сумма пожертвований к 6 мая, полученная от крупных корпораций, предпринимателей и частных лиц, превысила 1,5 млрд рублей. Собранные средства идут на закупку масок, перчаток, антисептиков для врачей и медперсонала, многодетных семей, волонтеров.

Кроме этого, целевые пожертвования в объеме 1,8 млн рублей направлены на закупку продуктовых наборов для нуждающихся, еще 396 тыс. рублей пойдут на пошив масок.

Всего в рамках акции на сайте мывместе2020. рф подано 9096 предложений от компаний, общественных объединений и частных лиц. Большинство из них предлагают транспортные услуги — 3700 предложений. Также 1414 предложений поступило на оказание психологических услуг, 792 — юридических услуг, 1273 — поставку продуктов, 728 — помощи в дистанционном обучении.

Во всех регионах России действуют добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям, которым добровольцы помогают в бытовых вопросах и покупке продуктов и лекарств. В качестве добровольцев зарегистрировались уже более 106 тыс. человек.

Добровольцы привлекаются для отработки заявок, поступающих на горячую линию. К 6 мая в колл-центр поступило более 2,3 млн звонков. Еще 329 тыс. обращений нуждающиеся граждане подали через мобильное приложение «ОНФ.Помощь». По обращениям помощь получили 744 тыс. человек.

Еще 706 тыс. обращений касались получения информации о коронавирусе, которую абонентам представили сотрудники колл-центра. 471 тыс. звонков касались конкретных ведомств, например Роструда, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда и других, и были перенаправлены на профильные горячие линии. В 238 тыс. случаев звонившие обращались только со словами благодарности за помощь.

Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».