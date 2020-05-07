Саратов, , 09:33 — REGNUM К 8 мая в Саратовской области подготовят поэтапный план выхода из режима ограничительных мер, сообщил вице-губернатор региона Александр Стрелюхин.

«Будет три этапа. Необходимо взвесить все риски, которые могут быть. Если что-то пойдет не так, придется обратно возвращаться к принятым мерам. Но подчеркну, что даже при открытии определенной деятельности мы всё равно будем находиться в режиме самоизоляции и строжайшего контроля», — озвучил Александр Стрелюхин.

Также к 8 мая будут представлены предложения по поддержке социальных работников из учреждений интернатного типа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саратовской области предстоит пройти еще два инкубационных периода заболевания. В связи с этим внесено предписание о продлении действующих ограничительных мер после первого мая.

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