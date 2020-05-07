Ставрополь, , 09:25 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье по состоянию на утро 7 мая выросло 887. В числе тех, у кого обнаружена инфекция, 69 детей, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

За последние сутки на Ставрополье ряды COVID-положительных пациентов пополнили 23 человека. В тяжелом состоянии в крае в настоящее время находятся 11 пациентов, еще 68 пребывают в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели в регионе 224 человека (+24 за сутки), скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 20 пациентов.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом на Ставрополье выявлено в краевой столице (150), Кочубеевском районе (115), Невинномысске (86) и Пятигорске (84).