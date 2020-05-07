Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Студия Infinity Ward объявила, что она решила убрать вертолёты из популярной «королевской битвы» Call of Duty: Warzone. На это 7 мая обратил портал Comicbook.

Разработчики не сообщили о причинах удаления из игры летательных аппаратов. По мнению многих геймеров, это было сделано из-за ошибок, которые возникали при их использовании. Пока неизвестно, вернутся ли вертолеты через какое-то время или же создатели игры убрали х из неё навсегда.

Релиз Call of Duty: Warzone состоялся 10 марта 2020 года. Ранее компания Activision Blizzard заявила, что этот многопользовательский шутер привлек уже более 60 млн геймеров.

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