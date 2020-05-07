Калуга, , 14:33 — REGNUM В Калужской области продолжается активная работа по созданию дополнительных коек в медицинских учреждениях для лечения COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания 6 мая областного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в регионе создано 765 коек для пациентов с COVID-19. 40 коек введены в клинической больнице № 8 Обнинска. В посёлке Товарково открылся изолятор на 80 коек для пациентов с легкой формой заболевания. В течение мая планируется развернуть по 100 коек в калужской областной клинической и детской областной больницах. Еще 175 коек будет создано в Малоярославецкой и 70 — в Жиздринской больницах. Таким образом, к концу мая общее количество специализированных коек составит в регионе 1310. Дополнительно 190 коек будут подготовлены в изоляторах городской больницы № 4 Калуги и Перемышльской центральной районной больницы.

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости COVID-19 в Калужской области составляет 147,2 на 100 тысяч населения. Наиболее высокие показатели отмечены в Боровском, Малоярославецком, Думиничском районах. Всего с начала проведения лабораторных исследований в регионе протестированы 21 тыс. 414 человек.

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