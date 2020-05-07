Москва, , 09:03 — REGNUM Риск заражения новым коронавирусом в домашних условиях является практически нулевым. Об этом 7 мая рассказал вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, его слова приводит ТАСС.

«Мне это (риск заражения коронавирусом в домашних условиях) кажется практически невероятным», — заявил вирусолог.

Также он добавил, что коронавирус не переносится воздушным путем, для этого нужны мельчайшие капли воды, при высыхании которых вирус гибнет.

При этом эксперт отметил, что существую исследования, при которых новый коронавирус находили в пыли на расстоянии от людей.

«Но в этих исследованиях находили не сам вирус, а его нуклеиновую кислоту, его геном», — подчеркнул Лукашев.

Помимо этого, эксперт уточнил, что вирус крайне неустойчив вне человеческого организма, однако допустил вероятность некоторых вариантов попадания вируса в дом при режиме самоизоляции, для исключения которых он порекомендовал тщательно соблюдать меры личной гигиены.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Иркутской области за последние сутки, 6 мая, выявили 18 новых случаев коронавируса.