Москва, 7 мая 2020, 08:58 — REGNUM В Москве к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открытие парк «Зарядье» подготовил виртуальную выставку «Лица войны», сообщается на портале градоначальника.
Читайте также: Музей Победы в Москве подготовил онлайн-программу к 9 мая
Посетители сайта парка «Зарядье» увидят работы художника Игоря Обросова и учеников Московской средней художественной школы, обучавшихся в ней в годы войны.
Выставка «Лица войны» станет первой выставкой проекта #три_, которая откроется в режиме онлайн в подземном музее парка «Зарядье». На виртуальную экскурсия требуется предварительная запись.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве городские парки отпразднуют День Победы онлайн. В праздничных мероприятиях примут участие 10 столичных парков.
Читайте также: Парки Москвы отметят День Победы онлайн