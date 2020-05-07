Пермь, , 08:56 — REGNUM В Перми организован флешмоб в честь собак — участник Великой Отечественной войны. Инициатором акции стала городская служба по регулированию численности безнадзорных животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пермякам предлагают с 7 по 14 мая делиться в соцсетях фотографиями и информацией о том, как собаки помогали во время Великой Отечественной войны, под хештегом #подвигисобаквовремяВОВ.

В годы войны в армию было призвано около 68 тысяч собак, как породистых, так и дворняжек. Из них сформировали 168 отрядов для борьбы с фашистами. Собаки работали связистами, саперами, санитарами.