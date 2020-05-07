Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве донорам плазмы с антителами на коронавирус SARS-CoV-2 обеспечат бесплатный проезд. Они смогут доехать до пункта сдачи крови и обратно на такси, сообщается на портале мэра столицы.

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Такая услуга станет доступна в рамках акции «Хочупомочь», которую запускают власти столицы при участии компании «Яндекс». Желающие сдать кровь должны позвонить на специальную горячую линию.

На данный момент на горячую линию для доноров плазмы поступило порядка 4 тыс. звонков. Уже стали донорами 270 человек, готовы ими стать 650 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве донорам крови с антителами на коронавирус будут выплачивать 1250 рублей за 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл.

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