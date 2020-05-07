Черкесск, , 08:43 — REGNUM На всей территории Карачаево-Черкесии с 7 мая действует масочный режим. Указ об этом подписал глава республики Рашид Темрезов, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Согласно документу все жители Карачаево-Черкесии, а также граждане, прибывшие в республику извне, обязаны носить маски в общественных местах, в том числе в магазинах и аптеках, на рынках, в больницах и общественном транспорте, в такси, а также на всех предприятиях, которым разрешено работать в условиях режима полной самоизоляции.

Решение о введении масочного режима принято, как отметили в пресс-службе, на основании предписания главного санитарного врача республики Сергея Бескакотова. Исполнение указа главы Карачаево-Черкесии будет строго контролироваться сотрудниками полиции, Росгвардии и МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о введении масочного режима было принято властями Чечни.

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