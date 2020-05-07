Амстердам, , 08:41 — REGNUM 6 мая в ходе ежедневного брифинга Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) сообщил о 27 новых госпитализациях пациентов с коронавирусной инфекцией. Речь идёт о самом низком показателе с 15 марта, когда карантинные меры в стране находились в начальной стадии.

Кроме того, 6 мая RIVM сообщил о 36 новых жертвах эпидемии коронавируса. Общая смертность от COVID-19 на 6 мая, по официальным данным, составляет 5204 человека.

В минувшие 11 дней RIVM ежедневно сообщал о менее чем 100 новых госпитализациях.

Общее число выявленных положительных тестов на коронавирус на 6 мая составляет 41 319 случаев.