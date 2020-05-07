Оренбург, 7 мая 2020, 08:37 — REGNUM В 15Б микрорайоне Оренбурга ведется строительство нового спортивного комплекса. В нем предусмотрено несколько бассейнов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Планируется, что строительные работы завершатся уже в 2020 году. Инспектируя ход строительства социальных объектов в областном центре, губернатор Денис Паслер указал на необходимость использовать стройматериалы местного производства.
«Так мы поддержим оренбургский бизнес — сейчас это особенно актуально», — подчеркнул он.