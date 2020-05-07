Сан-Диего, США, , 08:35 — REGNUM Самолет с прикрепленной к нему георгиевской лентой пролетел над американские городом Сан-Диего в рамках акции к 75-летию Победы СССР над нацизмом, которую организовала «Русская молодежь Америки». Об этом 7 мая сообщает посольство РФ в США на своей странице в соцсети Facebook.

«После Чикаго и Далласа небесную эстафету акции принял Сан-Диего в Калифорнии», — говорится в сообщении российского диппредставительства, к которому также прикреплено видел проведённой акции.

Также в сообщении уточняется, что 9 мая, в день 75-летия Победы, самолет с георгиевской лентой пролетит над центром города Нью-Йорк.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Перми завершились ремонтно-восстановительные работы на мемориальном ансамбле «Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу».