Москва, , 08:33 — REGNUM Частое мытье рук и использование антисептиков может увеличить риск попадания инфекций в организм, заявила врач-дерматовенеролог поликлиники № 4 управления делами президента Настасия Вережникова.

Она напомнила, что мытье рук и антисептики призваны защищать от вирусов, однако из-за частой обработки кожа рук не успевает восстанавливаться. В результате на коже появляются трещинки, шелушения и покраснения.

«Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм», — сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Гонконгского университета науки и технологии разработали дезинфицирующее средство, которое в течение 90 дней после нанесения на поверхность убивает бактерии и вирусы, включая возбудителя болезни COVID-19.

Ученые создали дезинфицирующий спрей из полимерных нанокапсул, которые прилипают к поверхности и остаются на ней после высыхания жидкости-носителя.

Так, при прикосновении тепло от руки активирует капсулы, высвобождая дезинфицирующее средство на поверхность. Средство, получившие название MAP-1, можно наносить как на твёрдые поверхности, так и на мягкие материалы, такие как ткань и пластик.

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