Пекин, , 08:27 — REGNUM Уровень эпидемиологической угрозы, который связан с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции, снижен во всех регионах КНР до минимального уровня. Об этом 7 мая сообщает Центральное телевидение Китая.

В сообщении уточняется, что уровень распространения коронавируса в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян в городах Харбин и Суйфэньхэ, а также в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян снижен до минимального.

«С учетом понижения уровня опасности в этих трех городах на территории всего Китая не осталось регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической опасности», — заявили в репортаже.

При этом подчеркивается, что понижение уровня эпидемиологической опасности значит, что властями регионов может быть проведена коррекция мер профилактики и на их территории всеми силами будет восстанавливаться нормальный режим жизни, производства и работы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай по итогам января-апреля 2019 года сократил объём внешней торговли на 7,5% в годовом выражении.