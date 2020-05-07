Москва, , 08:27 — REGNUM В Москве городские парки отпразднуют День Победы онлайн. В праздничных мероприятиях примут участие 10 столичных парков, сообщается на сайте градоначальника.

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К 75-летию Победы на порталах парков москвичи смогут совершить виртуальные экскурсии и узнать, как выглядели парки в годы войны, посмотреть фотовыставки и послушать стихи о войне.

Увидеть праздничную онлайн-программу к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне можно будет на сайтах парка «Сокольники», сада «Эрмитаж», «Красная Пресня», «Ходынское поле» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, Музей Победы на Поклонной горе к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовил праздничную онлайн-программу.

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