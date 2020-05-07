с. Качусово, , 08:22 — REGNUM Когда сгорело кладбище в селе Качусово Шипуновского района Алтайского края, никто не мог помочь восстановить памятник на могиле участника Великой Отечественной войны Ивана Петровича Пермякова. Даже в военкомате, куда обратилась внучка ветерана заявили: «Не положено». Между тем Галина Георгиевна Плотникова рассказала, что на сгоревшем кладбище похоронено много ее родственников и на восстановление всех надгробий денег нет.

Установка памятника на могиле участника Великой Отечественной войны Ивана Петровича Пермякова ОНФ

Так выглядел сгоревший памятник на могиле участника Великой Отечественной войны Ивана Петровича Пермякова ОНФ

Отчаявшись, женщина обратилась на «прямую линию» с президентом РФ, сообщили в пресс-службе ОНФ. Его активисты подключились к решению данного вопроса. И вот накануне член регионального штаба ОНФ Алексей Паженцев, взявший на себя все заботы по изготовлению памятника, отправился в Шипуновский район вместе с членами молодежного правительства Алтайского края Андреем Березовиковым, Максимом Третьяковым, Андреем Боровиковым и Еленой Сухановой. Там молодые люди установили мраморный памятник.

«Это наша дань уважения Ивану Петровичу. Он родился в далеком 1900 году, прошел Гражданскую войну, потом Великую Отечественную, был ранен в ногу и, по рассказам родственников, всю жизнь «таскал» ее. Он не любил вспоминать о войне, но одну историю в семье знают хорошо: как Иван Петрович по голосу узнал на фронте своего брата Пантюху, так он его называл. Это была удивительная встреча», — сказал Паженцев.

Как уже собрало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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