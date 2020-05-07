с. Качусово, 7 мая 2020, 08:22 — REGNUM Когда сгорело кладбище в селе Качусово Шипуновского района Алтайского края, никто не мог помочь восстановить памятник на могиле участника Великой Отечественной войны Ивана Петровича Пермякова. Даже в военкомате, куда обратилась внучка ветерана заявили: «Не положено». Между тем Галина Георгиевна Плотникова рассказала, что на сгоревшем кладбище похоронено много ее родственников и на восстановление всех надгробий денег нет.
Отчаявшись, женщина обратилась на «прямую линию» с президентом РФ, сообщили в пресс-службе ОНФ. Его активисты подключились к решению данного вопроса. И вот накануне член регионального штаба ОНФ Алексей Паженцев, взявший на себя все заботы по изготовлению памятника, отправился в Шипуновский район вместе с членами молодежного правительства Алтайского края Андреем Березовиковым, Максимом Третьяковым, Андреем Боровиковым и Еленой Сухановой. Там молодые люди установили мраморный памятник.
«Это наша дань уважения Ивану Петровичу. Он родился в далеком 1900 году, прошел Гражданскую войну, потом Великую Отечественную, был ранен в ногу и, по рассказам родственников, всю жизнь «таскал» ее. Он не любил вспоминать о войне, но одну историю в семье знают хорошо: как Иван Петрович по голосу узнал на фронте своего брата Пантюху, так он его называл. Это была удивительная встреча», — сказал Паженцев.
Как уже собрало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.
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