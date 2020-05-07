Москва, , 08:16 — REGNUM Примерно 14 тысяч гектаров камыша и сухой растительности по причине несанкционированных палов сгорело на территории России за время майских праздников. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе МЧС, передает РИА Новости.

«С 1 по 5 мая, по оперативным данным, в РФ зарегистрировано более 3,6 тысячи возгораний сухой растительности и камыша на площади, пройденной огнем порядка 14 тысяч гектаров», — рассказали в ведомстве.

Также в пресс-службе указали, что самое большое количество пожаров по причине несанкционированных палов произошло в Центральной России (свыше 1 тысячи случаев) и в Дальневосточном федеральном округе (около 700 случаев).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 мая стало известно, что жители Новосибирской области оштрафованы на 866 тысяч рублей за нарушения требований пожарной безопасности.