Токио, , 08:15 — REGNUM Рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» примерно с 260 гражданами РФ на борту вылетел из японского аэропорта Ханэда (Токио).

Регистрация прошла в практически пустом зале, помощь российским гражданами при регистрации оказывали сотрудники посольства РФ в Токио.

На чартерном рейсе Токио — Владивосток — Санкт-Петербург — Москва находятся в основном туристы и те, кто приезжал навестить находящихся в Японии родственников, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. Исключение составили рейсы для вывоза российских граждан из-за границы.

Сегодня, 7 мая, в аэропорт «Пулково» Санкт-Петербурга прибыл вывозной рейс «Аэрофлота» из Шанхая.

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