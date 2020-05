Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Взрыв над Москвой термоядерной бомбы мощностью 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте смоделировали авторы американского издания We Are The Mighty.

Они использовали симулятор NukeMap, при помощи которого показали, что атака приведёт к масштабному поражению всего живого на территории к северо-востоку от российской столицы, особенно в Ярославской области.

Одним из последствий взрыва авторы назвали выпадение ядерных осадков вплоть до северной части Коми — в радиусе до 1,5 тыс. километров.

«Теоретически такое оружие возможно. Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы создать это оружие», — написал автор статьи, заключив, что ядерного арсенала России хватит на более масштабный ответный удар.

