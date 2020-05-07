Цхинвал, , 08:18 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом были выявлены 6 мая в Южной Осетии. Об этом рассказала главный санитарный врач республики Марина Кочиева на совещании, передает агентство «Рес».

Как рассказала Кочиева, двое инфицированных прибыли в Цхинвал 5 мая из Северной Осетии. Там ранее у них взяли материал анализ, а потом стали известны результаты.

«У двоих граждан коронавирус подтвердился по тестам, которые им провели в Северной Осетии. Нам о положительных результатах сообщили североосетинские коллеги», —сказала главный санитарный врач. Она добавила, что заразившихся поместили в инфекционную больницу.

Напомним, 6 мая в Южной Осетии был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Это был мужчина, который приехал в республику с территории России.

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