Кемерово, , 08:14 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 7 мая, за прошедшие сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Новокузнецк — четыре, Калтан — один, Юрга — один», — уточняется в оперативном сообщении. Два пациента выздоровели. Таким образов, в регионе 28 человек вылечились после заражения коронавирусом.

Всего в Кузбассе выявлены 204 человека с коронавирусом, 28 выписаны, четверо скончались.