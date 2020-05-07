Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ветеранах», который вводит новые категории ветеранов войны, сообщили 7 мая в пресс-службе главы государства.

Закон определяет пять льготных категорий: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других стран, ветераны, приравненные к льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны труда и другие категории лиц.

Документ усиливает поддержку воинов-интернационалистов, героев социалистического труда и граждан, участвующих в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты парламента Казахстана рассмотрели закон «О ветеранах» в апреле 2020 года. Льготы планируется расширить участникам боевых действий в Нагорном Карабахе, на таджико-афганской границе в 1992—2001 годах и в Чехословакии.

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