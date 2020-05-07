Вашингтон, 7 мая 2020, 08:10 — REGNUM Альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая по мнению президента США Дональда Трампа не справилась со своими задачами, могут предложить американские власти, заявил глава госдепартамента Майк Помпео 6 мая в интервью телеканалу Fox Business.
По словам госсекретаря, в настоящее время США пытаются оценить эффективность возможных вариантов.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на «структурную реформу» и «исправление недостатков» ВОЗ.
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