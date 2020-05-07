Улан-Удэ, , 08:09 — REGNUM Учебный год для студентов высших и средних специальных учебных заведений Бурятии завершится по графику. Об этом ИА REGNUM сообщилив пресс-службе министерства образования и науки республики.

Промежуточная и государственная итоговая аттестации, как отмечается, пройдут с 15 по 25 июня.

«Защита выпускных работ в вузах и с сузах допускается в режиме видеоконференцсвязи. Вручение дипломов будет осуществляться исходя из текущей эпидемиологической ситуации», — добавили в ведомстве.

При получении дипломов в помещении не должно присутствовать более пяти студентов. В минобрнауки добавили, что дистанционное обучение в учебных заведениях проходит «в целом без сбоев».

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