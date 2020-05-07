Москва, , 08:07 — REGNUM Сотрудниками МЧС РФ с начала апреля текущего года провели дезинфекционные работы в более чем 820 лечебных учреждений и 615 учреждений образования. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Продезинфицировано более 820 лечебных учреждений общей площадью около 850 тыс. кв. м, 615 образовательных учреждений общей площадью более 1 млн кв. м», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в пресс-службе рассказали, что, кроме этого, с начала апреля специалисты подразделений российского МЧС провели обработку социально значимых объектов общей площадью 5,5 млн кв. м.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 мая стало известно, что сотрудники МЧС России с начала апреля продезинфицировали более 17 тыс. ведомственных зданий, а также более 30,6 тыс. единиц техники.