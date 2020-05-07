Владивосток, , 08:21 — REGNUM Во Владивостоке высадят аллею Памяти — 75 клёнов и берёз — по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Аллея памяти будет разбита на склоне рядом с домом №3 на улице Анны Щетининой, названной в честь первой в мире женщины-капитана дальнего плавания. Родилась она во Владивостоке.

В посадке деревьев будут участвовать молодёжные общественные объединения, некоммерческие организации и инициативные группы, а также члены правительства Приморья.

Акция планируется 8 мая в 12 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области стартовала акция «Вам, родные!», в рамках которой волонтёры адресно поздравят ветеранов Великой Отечественной войны. С 7 по 9 мая добровольцы доставят 498 ветеранам подарочные наборы, георгиевские ленточки и цветы.