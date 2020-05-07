Багдад, , 08:02 — REGNUM В Ираке за сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в стране за весь период эпидемии достигло 2 тыс. 480 человек.

По данным министерства, число смертей от COVID-19 за последние 24 часа не зафиксировано. Общее число скончавшихся остается прежним — 102 человека.

Напомним, начиная с декабря 2019 года, когда вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане, число выявленных случаев инфекции по всему миру превысило 3 млн 755 тыс. человек.

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