Якутск, , 07:58 — REGNUM Министр МЧС РФ Евгений Зиничев провёл в Якутии выездное координационное совещание по вопросам готовности республики к весеннему половодью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По словам министра, особое внимание при паводке уделяется реке Лена.

«Как и во всей России в Якутии ледоход начался на 10−15 дней раньше, чем обычно. Специалисты проводят мониторинг обстановки, строят модели, рассматривают варианты. Мы исходим из такого понятия как «нулевой риск», поэтому будем готовы к любому развитию ситуации», — сказал Зиничев.

Глава Якутии Айсен Николаев сказал, что нижняя кромка ледохода наблюдается в 40 км ниже от населённого пункта Мача Олёкминского района, что в 170 км от Олёкминска. А верхняя кромка ледохода — у населённого пункта Мурья Ленского района.

Мероприятия по безопасному пропуску спланированы в три этапа.

«На первом этапе — ледоход в 15 районах республики, в том числе на реках Лена, Алдан, Амга и Татта. Второй этап — безопасный пропуск весеннего половодья в шести арктических районах, на реках Колыма, Яна, Индигирка. На завершающем этапе — обеспечение пропуска дождевых паводковых вод в 10-ти районах в летне-осенний период», — доложил Николаев.

В Якутии создана группировка сил и средств в составе 16 521 человека, 2 169 единиц техники, 135 плавсредств, 11 единиц авиационной техники.

В республике создано 177 гидрологических постов, из них 121 — постоянный и 56 — временный.

Зачернение льда проведено на 700 гектарах, распиловка льда — на семи участках с протяженностью 41 км на территориях 14 муниципальных образований. Для эвакуации населения подготовлен 231 пункт временного размещения на 23 672 человека. В регионе для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера создан финансовый резерв 216 млн рублей.

Подводя итоги совещания, Евгений Зиничев отметил, что власти Якутии и ведомства провели большую работу по безопасному пропуску весеннего половодья.

Как сообщало ИА REGNUM, с появлением в республике мобильного пункта приёма-передачи спутниковой информации Роскосмоса стало известно, что 27 апреля паводок в Якутии начался.