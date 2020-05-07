Улан-Удэ, , 07:48 — REGNUM В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории Бурятии ответили на вопрос об опасности обсерваторов для жителей соседних домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, угрозы не существует.

Как отмечается, помещения обсерватора выбираются, исходя из требований эпидемиологической безопасности близлежащих территорий. В частности, это должны быть отдельно стоящие здания, которые к тому же круглосуточно охраняются. При этом все помещения регулярно обрабатываются.

Обитатели объекта не могут его покинуть по своей воле в течении двух недель. Более того, им запрещено выходить из своих палат, куда им доставляют пищу.

«Внутрь не допускаются даже родственники. Медицинский персонал точно так же живет при обсерваторах и не покидает территорию. …В случае появления симптомов заболевания пациента незамедлительно госпитализируют в инфекционный стационар», — отметили в правительстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на территории республики к настоящему времени выявлено более пятисот человек с коронавирусом. При этом в семи обсерваторах находится 228 человек.

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