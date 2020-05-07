Пермь, , 07:46 — REGNUM МСП Банк в рамках комплекса мер по поддержке субъектов МСП в условиях пандемического распространения COVID-19 открыл индивидуальному предпринимателю Татьяне Лыковой из Перми кредитную линию на выплату заработной платы сотрудникам на сумму 4,64 млн рублей по ставке 0% годовых сроком на полгода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе кредитной организации.

Пермская предпринимательница продолжает бизнес отца. Предприятие оказывает услуги по междугородним перевозкам пассажиров как на территории Прикамья и в крупные города Приволжского федерального округа. В автопарке числится 40 автобусов, в штате компании — 44 человека.

Эпидемия коронавируса и введение режима самоизоляции негативным образом отразились на пассажиропотоке. Он резко сократился. Возникла проблема по выдаче зарплаты работникам. Компания оформила заявку на беспроцентный кредит и получила крупную денежную сумму уже в течение суток.

С помощью льготного кредита пермская компания планирует адаптироваться к возникшей экономической обстановке и оперативно возобновить все существовавшие до этого междугородние маршруты после пандемии коронавируса COVID-19.