Якутск, , 07:39 — REGNUM Свыше 1300 человек вывезли с Чаяндинского месторождения в Якутии после того, как там была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщил 7 мая глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге.

«Рейсы регулярно выполняются. Сейчас уже по состоянию на вчерашний вечер вывезено свыше 1300 человек с месторождения», — сказал он.

По словам Николаева, ситуация взята под контроль, а результаты тестов на коронавирус у вахтовиков Чаянды оказались гораздо лучше прогнозов — у 95% вахтовиков с положительным анализом болезнь проходит бессимптомно.

«На самом месторождении тяжелых заболевших нет, они все вывезены в медучреждения», — сказал глава Якутии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до 10 мая с месторождения планируется вывезти около трёх тысяч человек.

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