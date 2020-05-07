Бишкек, , 07:38 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Киргизии увеличилось за сутки на 24 и достигло 895. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Количество летальных исходов от COVID-19 составляет 12. Из медучреждений республики выписаны 637 лиц, излечившихся от данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая региональный директор центра по контролю и профилактике заболеваний США Дэниел Сингер похвалил власти Киргизии за деятельность по борьбе с коронавирусом.

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