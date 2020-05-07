Кэри, США, 7 мая 2020, 07:34 — REGNUM Компания Epic Games решила провести ещё один виртуальный концерт в Fortnite. Cоответствующий анонс она опубликовала 6 мая на странице проекта в Instagram.
Онлайн-мероприятие Fortnite Party Royale состоится 8 мая 2020 года. В нём примут участие диджеи Deadmau5, Диллон Фрэнсис и Стив Аоки.
«Декоративная планировка мероприятия выглядит так, как будто взорвался автобус для вечеринок, и его содержимое разбросано по всей территории Fortnite», — отметила редакция портала Screen Rant.
https://www.instagram.com/p/B_1HxJtDLNp/
Ранее Epic Games провела в Fortnite виртуальный концерт Трэвиса Скотта. Он привлёк около 30 млн пользователей.
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