Кэри, США, , 07:34 — REGNUM Компания Epic Games решила провести ещё один виртуальный концерт в Fortnite. Cоответствующий анонс она опубликовала 6 мая на странице проекта в Instagram.

Онлайн-мероприятие Fortnite Party Royale состоится 8 мая 2020 года. В нём примут участие диджеи Deadmau5, Диллон Фрэнсис и Стив Аоки.

«Декоративная планировка мероприятия выглядит так, как будто взорвался автобус для вечеринок, и его содержимое разбросано по всей территории Fortnite», — отметила редакция портала Screen Rant.

https://www.instagram.com/p/B_1HxJtDLNp/

Ранее Epic Games провела в Fortnite виртуальный концерт Трэвиса Скотта. Он привлёк около 30 млн пользователей.

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