Владивосток, , 07:46 — REGNUM Начальник Управления МВД России по Приморью генерал-майор полиции Олег Стефанков в режиме видеоконференцсвязи 6 мая представил личному составу нового руководителя — начальника управления МВД по Владивостоку полковника полиции Вадима Холмогорова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого МВД.

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Вадим Холмогоров в МВД с 1997 года. С 2018 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по городу Владивостоку — начальника полиции.

«Зарекомендовал себя высокопрофессиональным сотрудником, умелым организатором, энергичным и требовательным руководителем. Бескомпромиссен к нарушителям служебной дисциплины и законности», — сказали в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы Вера Ганзя (КПРФ) прокомментировала информацию об отставке начальника управления МВД России Юрия Стерликова.