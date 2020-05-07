Пермь, , 07:29 — REGNUM В Пермском крае в День Победы, 9 мая, не предусмотрено массовых мероприятий, не будет и традиционного салюта, сообщает пресс-служба краевой администрации.

План мероприятий в честь 75-летия со Дня Великой Победы скорректирован в условиях пандемии. Салют и парад планируют провести позже. Большинство мероприятий 9 мая пройдут в онлайн-режиме.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в условиях режима полной самоизоляции учреждения культуры готовятся к празднованию Дня Победы в новом формате. Планируется более 100 мероприятий. Концерты, кинопремьеры, выставки и спектакли жители смогут увидеть, не выходя из дома. Главной площадкой является портал pobeda.permkrai.ru.

Уже доступна экскурсия «Маршрут Победы». Она объединяет 75 зданий, о каждом из которых содержатся подробности истории в годы Великой Отечественной войны.