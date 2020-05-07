Биробиджан, , 07:43 — REGNUM Министр здравоохранения Еврейской АО Николай Приходько ушёл в отставку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Как следует из официальной информации, размещённой на сайте правительства ЕАО, Николай Приходько освобождён от должности.

С приходом на пост врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна Николай Приходько, как и все остальные члены правительства, остались на своих должностях с приставкой «и. о.».

Кто заменит главу минздрава — не сообщается.

Николая Приходько и. о. министра здравоохранения на пост назначил врио губернатора Ростислав Гольдштейн 10 января 2020 года. До этого Приходько работал главным внештатным специалистом облздрава по клинико-лабораторной диагностике.

Приходько стал уже девятым главой регионального минздрава в РФ, который покинул свой пост в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Корпорацию развития Дальнего Востока назначен новый генеральный директор. Им стал Дмитрий Тетенькин, который ранее работал советником главы Минвостокразвития Александра Козлова.