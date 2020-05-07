Редвуд-Сити, США, , 07:26 — REGNUM Компания Electronic Arts (EA) может работать над ремейком трилогии Mass Effect. Об этом 6 мая сообщил портал Screen Rant.

Информация о проекте появилась в документе компании, предназначенном для потенциальных инвесторов. В нём написано, что EA планирует работать над неким «HD-ремейком». Позже инсайдеры сообщили, что речь идёт об улучшенных версиях первых трёх игр Mass Effect. Ожидается, что этот проект будет реализован до конца марта 2021 года.

Напомним, оригинальная Mass Effect вышла 20 ноября 2007 года. Впоследствии студия BioWare и компания EA выпустили ещё пять игр, релиз последней (Mass Effect: Andromeda) состоялся 21 марта 2017 года.

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